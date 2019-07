Lunes 15 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A 12 años de prisión fue condenado Francisco Valencia, esposo de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, involucrado en el escándalo de la valorización, del que se perdieron 22.000 millones de pesos…

El Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia dictó en primera instancia condena de 12 años tras las rejas a Francisco Valencia, esposo de la ex alcaldesa de la capital del Quindío Luz Piedad Valencia, luego de ser señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en calidad de cómplice, así mismo deberá pagar una multa superior a los 6.000 millones de pesos.

Vale decir que la medida adoptada en primera instancia, fue apelada por la defensa.

Por su parte los abogados de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco habrían presentado ante la fiscalía un preacuerdo donde la ex mandataria pagaría 6 años de prisión y deberá cancelar 2100 millones de pesos al municipio por el desfalco de la valorización

El 29 de agosto se realizaría la audiencia donde los defensores de la ex alcaldesa presentarían el preacuerdo que incluye colaboración con la justicia es decir revelar nuevos nombres de personas que habrían participado en la corrupción en la valorización.

Dignidad Cafetera sostiene que mientras no se reestructure la Federación Nacional de Cafeteros, de nada servirá el fondo de estabilización creado por el gobierno nacional

Y es que, de acuerdo con el fiscal de Dignidad Cafetera Carlos Arturo López, aunque no se puede desconocer el alivio que pueden representar los 79,5 millones de dólares en subsidios, amortiguación de deudas y renovación de cafetales para compensar a los cultivadores del grano a través del fondo de estabilización, preocupa el manejo que desde la fedecafé puedan hacer de esos recursos y que no terminen llegando a los campesinos, dice el líder de dignidad cafetera, especialmente por los antecedentes que ha tenido el gremio que los representa y que no lo ha hecho de la mejor manera.

La contraloría General de la República reportó 7 hallazgos fiscales en la gobernación del Quindío que superan los 135 millones de pesos.

El Informe de auditoría de cumplimiento del sistema general de participaciones, SGP, para el departamento de Quindío vigencia 2018 de La Contraloría General de la República, CGR, constituyó 26 hallazgos administrativos de los cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria; 7 hallazgos con incidencia fiscal por $135.850.472, 2 para indagación preliminar y un beneficio de auditoría por $1.333.120.

Según el informe de la Contraloría, la evaluación final del Control Fiscal Interno, presentó como resultado 1.559; con lo cual la Contraloría General de la República conceptúa que, para el período auditado, el diseño y la efectividad del Control Interno de la entidad es “Con Deficiencias”, debido a que la entidad presenta debilidades en la coordinación, seguimiento y control en los procesos evaluados.

La Procuraduría sancionó con la suspensión de tres meses, a tres concejales de Salento, por desconocer la aceptación de la renuncia de la personera de esa localidad Yesica Tatiana Herrera Giraldo.

Estamos hablando del presidente del concejo del municipio de Salento Arlex Carmona, al primer vicepresidente Jesús Albeiro Benítez Franco y al segundo vicepresidente Rodrigo Gaviria Salazar, los que recibieron la sanción del ministerio público por desconocer la aceptación de la renuncia de la personera de esa localidad

Al respecto Caracol Radio se comunicó con el concejal Arlex Carmona quien, aunque dijo que respetaba la decisión del ministerio público, la calificó como injusta pues según él, se actuó sin intenciones malintencionadas o en contravía a la ley.

En el Quindío, las retaliaciones entre bandas dedicadas al tráfico de drogas y la intolerancia tienen disparados los asesinatos… las cifras de este año superan en 17 casos las del año anterior.

Y es que, de acuerdo con el comandante de la policía en este departamento, coronel Luis Hernando Benavides a la fecha ya son 115 personas que han muerto en hechos violentos, contra 98 que se llevaban para la misma época del año anterior.

El caso más reciente se registró en el barrio Grisales del municipio de Quimbaya, allí fue asesinada al interior de una vivienda, una mujer de quien aún no se tiene identidad y un joven de 17 años resultó herido con arma de fuego…

Mientras que en Armenia se presentó el homicidio con arma de fuego de Wilson Arango Morales, de 26 años de edad, en el barrio Limonar de la capital del Quindío

El factor de oportunidad, o lo que comúnmente llamamos “Dar papaya” es una de las razones que más ha disparado los fleteos en Armenia, según La Policía…

Lo dijo justamente el comandante de esa institución en esta zona del país coronel Luis Hernando Benavides, a propósito de los dos robos que se registraron la semana pasada en el centro de Armenia, en donde delincuentes en moto y armados, intimidaron a sus víctimas a quienes se les llevaron sumas considerables de dinero…

En Armenia, más de 200 personas que habitan la invasión bosques de la Cecilia protestaron en las afueras de la alcaldía solicitando intervención de la alcaldía ante orden de desalojo del propietario del predio, aseguran que están dispuestos a pagar por sus viviendas pero solicitaron al dueño más tiempo para conseguir los 10 millones de pesos que pide por cada lote, en total son más de 120 viviendas construidas

El alcalde de Armenia Oscar Castellanos acudirá al ministerio de vivienda, para poder hacerle frente al problema de las invasiones ilegales en la ciudad…

El aporte al desarrollo económico de la región y el apoyo de la junta directiva de Actuar FamiEmpresas, son parte de los factores que llevaron a la entidad a obtener el Mercurio de Oro, en la Noche de los mejores de Fenalco…

Voceros de la plataforma de juventudes de Armenia denunciaron que la alcaldía politizo el cargo de enlace de juventudes en la ciudad, en el último año 8 personas que en muchos casos no saben del tema han ocupado esa oficina y la política de juventud no se ha aplicado

Luis Miguel Marquez presidente de la plataforma de juventud denunció el poco interés de la alcaldía en estos temas durante el debate en el concejo municipal donde también brillaron por su ausencia la mayoría de concejales.

En igual sentido se pronunció el presidente de la plataforma de juventud del departamento que señaló que en la mayoría de municipios las casas de la juventud no existen o fueron ocupadas para otros fines, también cuestionó el desinterés de los concejales en el debate del viernes pasado.

La diócesis de Armenia con un concierto por la vida, lanzó la Campaña Ser Vida, con la busca hacerle frente al suicidio en el departamento del Quindío.

El Ejército nacional realiza la jornada el mejor día de tu vida, en este caso en Armenia con un lustrador de calzado, conozca esta bonita historia en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

La universidad del Quindío va a cambiar el material pedagógico físico, por electrónico para reducir el costo de la matrícula a los estudiantes en la modalidad a distancia…

Es la propuesta que se va a llevar esta semana al consejo superior del alma mater, para buscar la manera de llegar a acuerdos equilibrados con los estudiantes, luego del paro prolongado del año pasado, del que, entre las muchas peticiones de los estudiantes, una de las más importantes tiene que ver con que se revise el costo de la matrícula

El rector de la Uniquindio José Fernando Echeverry agregó que a partir de agosto se empezará a trabajar con una comisión, que se va a encargar de analizar todo lo relacionado con el pliego de peticiones de los estudiantes, en lo que hay gran prioridad con la matrícula…

La oficina de Salud Pública informa que durante el mes de junio de 2019 hubo un total de 4.777 casos de enfermedades respiratorias agudas en la ciudad de Armenia, que han dejado 8 personas muertas en lo que va corrido del 2019 en la capital del Quindío.

Con una inversión de 29 millones de pesos, la gobernación del Quindío a través de la dirección del Plan Departamental de Aguas, dependencia adscrita a la Secretaría de Aguas e infraestructura, adquirió la Aplicación de celular “Quindío defensores del Agua”, que tiene como finalidad educar y crear conciencia sobre el cuidado y ahorro del agua en niños y jóvenes del departamento.

Hasta el próximo 21 de julio, 12 empresarios del sector productivo y agroindustrial del Quindío participan de la Feria Internacional Agropecuaria y de Industrias Afines, Agro expo que se realiza en Corferias Bogotá.

En deportes, Caciques del Quindío continúa su racha victoriosa en la copa profesional de microfútbol luego de derrotar 5 a 2 a Pereira y sigue de líder del grupo C del campeonato.

En deportes, la triatleta quindiana Lina María Raga ganó el Sprint en el Triatlón Guatapé 2019, de la Cuarta Válida de la Copa Colombia, de la Federación Nacional de Triatlón, ahora se prepara para representar a Colombia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto en Perú.