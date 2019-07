Consultor independiente dice que el Acueducto ya fue privatizado

El economista Aurelio Suárez, quien se ha dedicado a estudiar las finanzas del Acueducto de Bucaramanga aseguró que la compañía ya está privatizada debido a las recientes decisiones del alcalde Rodolfo Hernández que reformó los estatutos e introdujo el concepto del gobierno corporativo.

El señor Suárez dijo además que los usuarios de la empresa terminaron pagando vía incremento de la tarifa una restructuración de los créditos de la compañía con el Banco de Colombia que fueron tramitados por $163 millones en 2015 para el proyecto del embalse del río Tona.

Según Suárez, que el gobierno del alcalde Rodolfo Hernández quiso renegociar la deuda y para tal fin se modificaron las condiciones de un crédito con el Banco de Colombia, se canceló otro con el Banco de Bogotá y tramitaron otro con Davivienda. Aparte se variaron los intereses.

"A mí no me parece que la administración haya hecho la tarea. Esta intervención es libre de cualquier confrontación política; no se hizo la tarea, no se hizo una restructuración a fondo, el costo fue altísimo y salió de un alza exorbitante en las tarifas, tanto en el metro cubico como en la tarifa de cargo fijo. Yo digo con todo el respeto que se equivoca el que negocia una tasa de interés con IPC vendiendo agua a 300 mil usuarios. Nos están sacando los ojos los bancos con esa negociación”, explicó el consultor.

El analista aseguró que en efecto se bajó la deuda pero subió el costo de la misma."Quiero llamar la atención: se rebajo la deuda en $60 mil pero el servicio de deuda costó 122 mil millones. Es decir, por cada peso que se baja tuvimos que gastar 2 pesos con 62 centavos".

En cuanto a la modificación de los estatutos y el concepto de gobierno corporativo, introducidos en el Acueducto por el alcalde para supuestamente blindar la empresa de la política, Suárez aseguró que las decisiones del alcalde fueron del corte neoliberal.

“La empresa no va a ser privatizada; la empresa ya está privatizada, es obvio. La empresa quedó privatizada con estos estatutos. No es un problema de la propiedad, es un problema de cuáles son los principios que orientan a esta empresa y son principios absolutamente neoliberales en una empresa de agua que es un derecho fundamental. Volvieron la empresa un negocio", expresó el señor Suárez.

