11 familias damnificadas en Chiscas

Desde el 17 de junio la dirección local y departamental de Gestión del Riesgo atiende la emergencia en esta localidad ubicada al norte de Boyacá. Pero pese a los esfuerzos del personal técnico no se ha podido contener el desplazamiento del material.

Para el director departamental de Gestión del Riesgo, Germán Bermúdez, el principal problema radica en el manejo de los cauces hídricos y distritos de riego de la zona, “la desatención en el manejo de aguas es lo que incremental al probabilidad de estos fenómeno. En este caso hemos visto que no se tuvo esa sugerencia, no se tomó en cuenta, y estamos viendo que hacia arriba, hay unos reservorios, que por no ser bien manejados están generando estos problemas”, expresó el funcionario.

Además agregó, “Se ha trasladado personal técnico para adelantar labores de remoción, estamos evaluando las acciones desarrolladas por la Alcaldía para el manejo de aguas, hoy estamos evaluando esas medidas que la Alcaldía debía tomar. La atención del Gobierno Departamental está desde la Secretaría de agricultura, gestión del Riesgo y Medio Ambiente para atender el impacto sobre la infraestructura que hay allí, sobre los cultivos y sobre las necesidades, precisamente de cuántas personas se están afectando, en la medida en que tengamos cifras certeras podremos empezar a apoyar al Municipio”.

Lea también: A partir de este jueves las multas serán económicas

Tras analizar detalladamente la zona y el grado de afectación a las familias que viven en la vereda Tapias, se establecerán los planes de mitigación y asistencia humanitaria a las 11 familias que debieron abandonar sus viviendas por la grave afectación a la estructura, así lo explicó el alcalde de la localidad, Javier Orlando Suescun, “la dificultad es supremamente grande, estamos muy preocupados, estamos tratado de encausar las aguas, pero realmente no se ha podido controlar y la remoción sigue y sigue, ya va alrededor de 4 kilómetros desde el momento en que comenzó hasta que ya va a bajar a la otra carretera Chiscas- Las Mercedes”.

El Alcalde Suescún confirmó que, más de 300 hectáreas de tierra se han visto afectadas con la emergencia, las cuales se usaban principalmente para actividades de agricultura y ganadería, de la cual derivaban su sustento cerca de 80 familias del sector.

Lea también: Estado adeuda a Boyacá alrededor de 5.000 millones por atender venezolanos