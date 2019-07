Médicos amenazados huyen del Magdalena por temor a ser asesinados

Luego de una serie de amenazas que se vienen dando contra dos médicos de la E.S.E Hospital Alejandro Maestre Sierra, en el corregimiento de Pueblonuevo, en Ariguaní, Magdalena, las víctimas decidieron huir del departamento por temor a ser asesinados.

Las frecuentes intimidaciones obligaron a los galenos a renunciar del centro de salud y ahora la situación en la población es crítica, debido a que no hay personal que atienda a los enfermos.

Benjamín Núñez Barrero, uno de los amenazados, afirmó a Caracol Radio que en el pasado él y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el departamento del Cesar.

“Soy desplazado de la violencia y con esta ya son dos las amenazas que recibo en mi vida. La verdad es que temo por mi vida y la integridad de mi familia, es por eso que tomé la decisión de renunciar a la plaza que me dieron y esto fue por miedo”, aseguró el galeno Núñez Barrero.

Le puede interesar: Hospital queda sin médicos por amenazas de muerte en el Magdalena

El médico indicó que hasta el momento desconoce el origen del panfleto amenazante y que está a la espera de los resultados de las autoridades del Magdalena, que ya se encuentran indagando la veracidad del documento.

“No tenemos indicios de nada y las autoridades son las que están al frente del caso. Me tomó por sorpresa cuando salió ese pasquín porque no hemos tenido problemas con la comunidad”, señaló el galeno.

Benjamín Núñez Barrero refirió que, tanto a él como a su compañero, la Gobernación del Magdalena, Defensoría del Pueblo y Policía les ha dado acompañamiento.

Por su parte, la Defensora del Pueblo en el Magdalena, Nayara Vargas, brindó atención a la ESE de Ariguaní por estas amenazas y desde su dependencia se comprometió para que la situación no se agudice y en el centro de salud se normalice la prestación del servicio.