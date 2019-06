Aerolínea ADA se quedó sin dinero para pagarle a sus empleados

Los empleados de la Aerolínea de Antioquia –ADA- denuncian que luego de la suspensión de operaciones comerciales por problemas económicos y financieros, no han recibido los salarios.

Esta situación que viene desde hace cerca de un mes y medio, tiene molestos a los pilotos, personal administrativo y demás trabajadores, porque además manifiestan que la empresa no les ha comunicado con claridad lo que está pasando.

"No nos han pagado el salario del 30 mayo, no nos dicen si nos liquidan, sino que esperemos; me parece demasiado irresponsable, ya estamos cansados" expresó uno de los empleados.

“Hace mes y medio que no pagan salarios. No pagan vacaciones, ni liquidan a los que renuncian… De gerencia no informan nada” manifestó otra de las personas afectadas.

Caracol Radio conoció un comunicado interno de la compañía donde el Gerente general de ADA, Jorge Luis Agudelo Trujillo, expresa:

“Hemos realizado enormes esfuerzos patrimoniales para cubrir pagos de salarios y algunos reembolsos a pasajeros. A la fecha estos recursos se agotaron y actualmente no hemos podido pagar los salarios del mes de mayo”.

En el documento también explica que han tenido acercamientos con potenciales compradores o inversionistas que aporten el capital para superar los problemas financieros.

“El comprador deberá asumir este pasivo o bien si se llegase el momento de una liquidación, la aerolínea tiene activos suficientes para pagar a los colaboradores prioritariamente sobre los demás acreedores como lo establece la Ley”.

El directivo también declara en la comunicación interna que es consciente de la incomodidad de los colaboradores y sus familias, pero que no está en la posibilidad de comprometerse con una fecha de solución.