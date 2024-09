Ser impuntual es bueno, según Harvard y otros expertos: estos serían los beneficios

Es bastante común coincidir con una persona impuntual, el psicólogo Pau Obiol, ha mencionado en diferentes plataformas digitales que, las existen personas con ‘tardones crónicos’, la explicación de que una persona sea impuntual se debe a que no se cuenta con una planificación.

Las personas que suelen tardar en llegar a un lugar, según Obiol, por qué subestiman el tiempo, no logran persuadir el tiempo que lleva realizar una acción. Incluso ha de resaltar que diferentes estudios han demostrado que no todas las personas están conscientes del tiempo.

¿Ser impuntual es bueno?

Se entiende que una persona impuntual, suele no tener afán sobre las cosas que pasan a su alrededor, además suelen ser más optimistas ante una situación de estrés o preocupación, la Clínica Salud Mental Nueva Esperanza, refuerza estas conductas mencionando que, las personas impuntuales no adquieren un compromiso para las diferentes etapas de la vida.

Por otro lado, un archivo investigativo de ‘Health Publishing’ de la Universidad de Harvard, titulado ‘Optimism and your health’ del año 2008, un atractivo conductual de las personas que gozan de mejor salud y de vida, son aquellas que son optimistas y no tienen preocupaciones, el archivo añade también, que una de las ventajas conductuales de estas características es que la persona puede tener beneficios biológicos, los cuales mejoran la salud.

No obstante, también se ha comentado que la impuntualidad es la clave del éxito, según el libro “Never Late Again” de Diana DeLonzon experta en realizar libros investigativos, que las personas impuntuales, tienden a ser “optimistas y poco realistas”. Diana explica en su libro, que al tener estas cualidades, el individuo se convence así mismo que es capaz de hacer todo en un tiempo corto.

Beneficios de ser optimista a la impuntual

Si bien es el ser impuntual no se considera algo bueno, personas como la escritora Diana que mencionan que la impuntualidad tiene sus beneficios. El estudio ‘Optimism and your health’ de Harvard, ya antes mencionado, indica algunos beneficios.

Niveles reducidos de adrenalina.

Función inmunológica mejorada.

Sistemas de coagulación menos activos.

Perspectiva positiva de la vida.

Impuntualidad desde la perspectiva psicológica

La impuntualidad está considerada por una cantidad de personas como un hecho negativo, más allá de lo mencionado anteriormente, el documento “Los significados ocultos de la Impuntualidad” aprobado por el psicólogo, profesor y experto en metodologías de la investigación Sergio de Dios González, menciona que, la impuntualidad se asocia con la edad, puesto que, desde “pequeño, las horas parecen días y los días semanas”, razón por la que es difícil persuadir el tiempo.

Por otro lado, también se explica que, la impuntualidad también aparece según las actividades que la persona realiza durante el día, si bien, no siempre son las mismas, las personas que haces bastantes cosas, suelen tener una percepción de afán, mientras que, si se tiene una agenda con descansos alternativos, el tiempo pasa más rápido.