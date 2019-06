Inconclusa está la Megabiblioteca que costó más de $20.000

El Concejo de Santa Marta adelantó uno de los debates más esperados por los cabildantes y samarios, el avance de las obras de construcción de la Megabiblioteca, una obra que está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, debido a presuntas irregularidades con el contratista y adiciones presupuestales.

Luego de dos meses de aplazamiento, el Concejo realizó la sesión en la que se hicieron duras observaciones en el marco del control político sobre los inconvenientes que ha tenido este polémico proyecto que se dividió en dos fases y que debió estar terminado hace cuatro años.

En la candente reunión, los cabildantes Elizabeth Molina Campos, Iván Sarabia y José Mozo, cuestionaron los supuestos avances de la obra, que recordemos fue contratada el 30 de diciembre del 2014 con un costo de $10.000 millones y tendría una duración de cinco meses. Al proyecto se le adicionó numerosos recursos y terminó contando con casi $17.000 mil millones.

La segunda fase fue contratada en 2015 y debió ser entregada el 30 de junio de 2016. El valor fue más de $7.000 mil millones; pero después recibió varias prórrogas y adiciones millonarias.

A la fecha, se han invertido $27 mil millones y todavía no hay fecha exacta de entrega de la obra y de su funcionamiento.

El gerente de Infraestructura de la ciudad, David de Marchena, aseguró que la Megabiblioteca distrital en su primera fase está en 100% faltando para su entrega el acta de terminación de obra.

Lea también: Las irregularidades que enredan a ex alcalde y alcalde suspendido de Santa Marta

DUROS CUESTIONAMIENTOS

Por su parte, el concejal Iván Sarabia cuestionó la legalidad de las adiciones hechas a la obra de Megabiblioteca fase uno, la cual tuvo unas adiciones mayores al 50% del valor inicial de la obra que fue de $10.000 mil millones

A su vez, la concejala Elizabeth Molina, dijo que lo más preocupante de este proyecto son las numerosas adiciones presupuestales que se traducen en el costo que hasta ahora, ha tenido la Megabiblioteca.

“Todos los samarios sabemos que la obra tiene retrasos asombrosos. Que lleva cuatro años en ejecución y ni siquiera ha sido entregada la fase 1. Se le hicieron cambios en el diseño y nadie dijo nada. Lo más injusto, y que nos tiene indignados, es que ya se han pagado $27 mil millones y el valor inicial era de $17 mil millones”, expresó Elizabeth Molina.

Así mismo señaló que, "si eso no estuviera mal hecho – refiriéndose a la obra –, no estaría siendo investigado. Hoy esto es como la situación del mago: nada por aquí y nada por acá (...) hay que darle la cara a la ciudad por todas las obras que aún no han sido terminadas”.

De manera enérgica, Elizabeth Molina concluyó diciendo que “no quedo contenta, sigue el sinsabor, los samarios hoy definitivamente, aunque no quiera decirlo hay que llamarlo por su nombre, es una obra que no ha sido terminada en los plazos y el contratista dejo evidenciado de que el comenzó a trabajar sin unos diseños claros, esta es la muestra que no hay una planificación en las obras, y hay que ponerles la lupa y el ojo a estos temas de infraestructuras”.