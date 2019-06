Por primera vez Tunja tendría barrios estrato seis, lo que desata polémica

Convencido está el DANE de que Tunja tiene todas las condiciones y características urbanísticas, para que se implemente el estrato seis en algunos sectores de la ciudad. La situación se revela en el marco del proceso de revisión de la estratificación de Tunja, a lo que la asesora de Planeación de Tunja, Myriam Tocarruncho Pedraza, se comprometio hacer una revisión juiciosa de la base de datos que entrega la entidad y a plantear los ajustes pertinentes, para que la estratificación, sea justa.

“Visitaremos los sectores y verificaremos las viviendas para establecer si se aplica en todo el sector o solo en las viviendas que cumplan ciertas características, pero apenas está en construcción, una vez terminemos el proceso de revisión definitiva plantearemos como quedarán los estratos y este resultado lo enviaremos nuevamente al Dane, para que lo revise, lo cual tomará algún tiempo, pero solo hasta que se cumpla estos procesos, quedará establecido si se aplica o no el estrato seis en nuestra ciudad, antes no es posible, pero el documento no es camisa de fuerza y haremos los estudios y revisiones pertinentes, para determinar que pasa, pues muchos estratos están en límites de uno y otro”, sostuvo Tocarruncho.

La polémica ya esta puesta sobre la mesa, ya que ha generado bastante desazón en los tunjanos.

Varios concejales de Tunja se oponen rotundamente: aseguran que la ciudad no aguanta más una decisión administrativa como esa, y que encarecería los costos de vida de los tunjanos.

“Es absolutamente claro que en este momento la cuidad no reúne las condiciones socioeconómicas para que haya estrato 6. No tenemos obras de infraestructura grandes, la malla vial está totalmente destruida, las cifras de desempleo están muy por encima de la media nacional. No hay industria ni empresa, y no solamente no se debe tener estrato 6, sino que muchos sectores están estratificados por encima de lo que debería ser. Esto afecta de manera grave los bolsillos de los tunjanos, quienes no aguantan un tributo más, y menos un estrato 6 que provocaría que todos los estratos suban. Esperamos que esta idea se eche para atrás por parte del alcalde Pablo Cepeda”, explicó el concejal Anderson Mendivelso.

En el concejo de Tunja se harán los debates necesarios para evitar que se materialice el estrato 6 en la capital de Boyacà.

Sin embargo, el proceso de estratificación, según el estudio del DANE, sería recomendable hacerlo hacerse de forma obligatoria antes de que finalice el 2019 o durante el 2020.