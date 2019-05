Polémica en Santa Rosa de Cabal por el sacrificio de gatos

Después de conocerse que cerca de una decena de gatos que se encuentran en el albergue municipal de Santa Rosa de Cabal van a ser sacrificados, diferentes organizaciones animalistas levantaron sus voces de protesta y rechazaron esta acción.

Sin embargo, desde la Secretaría de Salud de Risaralda manifestaron que el motivo por el que se debe hacer el sacrificio está relacionado con la salud de los animales, los cuales tienen leucemia y son un riesgo para los demás gatos de su entorno.

"Es una enfermedad infectocontagiosa entre los animales, no es una enfermedad zoonótica que afecte al ser humano, sino que no se pueden trasladar para otro lugar porque seguiríamos propagando la enfermedad. Oímos el criterio médico del veterinario del coso municipal y él tiene toda la razón para hacer este proceso, no hay otra forma", explicó Guillermo Osorio, coordinador de Zoonosis de esa dependencia.

Desde la Secretaría de Salud fueron enfáticos en que esta decisión fue tomada por el veterinario del albergue municipal y es la única medida viable para preservar la salud de los demás gatos que se encuentran en ese lugar.