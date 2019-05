STU no promueve paro de transporte público de Santa Marta

Una serie de audios han empezado a circular en redes sociales en Santa Marta anunciando un cese de actividades del servicio de buses públicos de pasajeros para el martes 4 de junio, ante lo que ha reaccionado el STU, empresa que administra el servicio, indicando que no está promoviendo esa protesta y que tomará las medidas para garantizar la atención a los samarios.

De acuerdo con los audios, la motivación de la convocatoria de paro es porque hay un sector de conductores en desacuerdo con la modalidad de contratación que tienen actualmente con el STU, que consiste en el pago diario de sus jornadas de acuerdo a lo que producen, mientras se continua en el proceso de migración del transporte al nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), en el que los trabajadores quedaran formalmente vinculados con salarios y prestaciones sociales.

Esa misma razón tiene el STU para rechazar la posible protesta, porque asegura que la conversión del sistema de buses al SETP responde a una política nacional, a la que se ha acogido el Distrito, en la que están haciendo todo ajustado a la ley.

“Teníamos 900 carros en la ciudad, se fueron chatarrizando por orden del Gobierno Nacional que exigió la renovación, por lo que la flota se redujo a 540, en ese proceso los conductores migraron a otros vehículos y otros no pudieron llegar a ninguno y eso debió tenerlo en cuenta el Estado porque un bus no puede tener cuatro conductores, es por eso que ahora tenemos 700 personas al volante y la migración del servicio al SETP se está haciendo paulatinamente por rutas, como lo han requerido desde la Administración Distrital. Ya logramos la formalización total de una ruta, que es la de Taganga, y en la que se tienen 48 conductores contratados con salarios y prestaciones para 38 carros”, explica Marta Jaraba, gerente del STU.

De acuerdo con el STU, que agrupa a las cuatro empresas que administran los buses de la ciudad, el paro lo está convocando un sindicato que no representa a la mayoría de conductores y que es liderado por personas que ni siquiera trabajan en el transporte público.

“Como empresa no estamos promoviendo paro y le vamos a garantizar a los samarios el desplazamiento ese día, no vamos a reprimir al que quiera protestar, pero sí vamos a garantizar el servicio porque la ciudad no merece un cese convocado por personas como el señor Maximino Osorio, que no es conductor sino tendero y que hace mucho tiempo tuvo una buseta pero la dejó, ahora mismo no tiene ni licencia de conducción, sin embargo, conformó un sindicato que quiere llevar a los conductores a afectar a los usuarios bajo engaños”, expone la Gerente del STU.

Para el Sistema de Transporte Unificado la verdadera motivación del paro es política y no está siendo promovida con honestidad a los conductores.

“Aquí hay un tema político metido porque uno de los líderes del cese aspira al Concejo, pero no debe valerse de los conductores diciéndoles que los ayudarán a demandar para que juntos reciban millonarios recursos cuando el STU está ceñido a la ley y por eso estamos dispuestos a que los entes reguladores nos hagan las auditorías que sean necesarias, estamos cumpliendo pero ellos no han entendido el modelo nuevo que es una política pública nacional, no una pretensión de los empresarios”, puntualiza Jaraba.

“No creemos que esto va a tener gran convocatoria porque bajo engaño no se puede llevar a la gente a un paro que la ciudadanía no va a entender, si lo que hay son inconformismos laborales entonces vamos a resolverlas en la empresa, pero no afectando a los usuarios, y la mayoría de conductores son conscientes de eso, además, porque si paran no reciben salario debido a que ellos viven de lo que recaudan a diario, a parte que nosotros le pagamos las prestaciones sociales de ley”, agrega Marta Jaraba.

La Gerente del STU fue más allá y les envió un mensaje a los conductores, pidiéndoles que no se dejen engañar.

“No sé si prefieren trabajar ocho horas con un mínimo o las horas que organizan y recibiendo lo que recaudan ellos mismos, porque esos cuatro señores del supuesto sindicato quieren llevarlos a ganar menos, los están engañando, pregúntele donde están los millones que les hemos girado desde el STU por cuota sindical”, indica la funcionaria.