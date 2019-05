No cesa la crisis educativa en el municipio de Dosquebradas

Se trata de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, que hoy cumplió 18 días en anormalidad académica, y el colegio Bernardo López, el cual lleva 4 días en esta situación.

Las razones, según los estudiantes y los docentes, están relacionadas con los incumplimientos por parte de la administración municipal, lo que ha llevado a que a los estudiantes no se les garantice una educación de calidad.

El presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, Didier Valencia, indicó que los alumnos de varios colegios de Dosquebradas tienen una infraestructura deteriorada, dotación insuficiente en las instituciones y falta de presupuesto.

"La administración municipal y la Secretaría de Educación no le han cumplido a los estudiantes. Es inaudito que un megacolegio como el Bernardo López no tenga espacios básicos como biblioteca, restaurante y laboratorios de química y física. Por otro lado, los alumnos del Manuel Elkin Patarroyo llevan varios meses esperando que se les cumpla lo que les prometieron. La Secretaría de Educación se alarma cuando los docentes hacemos paro para exigir los derechos de educación porque aseguran que hacemos que los estudiantes pierdan clases, pero no les alarma que es la misma administración la que les impide estudiar a los niños y niñas por no prestar atención a los reclamos de ellos", expresó Valencia.

Por su parte, el secretario de educación del municipio industrial, Leonardo Granada, aseguró que ya se les ha cumplido a las peticiones de los estudiantes del colegio Manuel Elkin Patarroyo y que, en el caso del Bernardo López, los responsables de la anormalidad académica son los docentes que han manipulado a los alumnos.

"Están reclamando un supuesto incumplimiento que, en su gran mayoría tienen que ver con infraestructura; ya les hemos cumplido en muchas de las cosas que están allí plasmadas y hay otras cosas que necesariamente no se pueden cumplir de la noche a la mañana. Además, hay algunas obligaciones que están a cargo del rector porque la Institución Educativa también recibe dineros. En el caso de la Institución Educativa Bernardo López Pérez, allí el meollo del asunto es la jornada única donde, infortunadamente, los docentes están utilizando a los estudiantes de 10 y 11 para que impidan que los niños de sexto y séptimo puedan desarrollar dicha jornada", aseguró Granada.

Los estudiantes han indicado que no levantarán la anormalidad académica hasta que el secretario de educación les dé una respuesta clara y les cumpla los compromisos pactados.

Adicionalmente, anunciaron que hoy se concentrarán en la entrada del CAM para protestar por la crisis educativa por la que atraviesa ese municipio.