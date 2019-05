La otra novia de Juan Valderrama está a salvo

Becky Evans, la mujer norteamericana que sostenía una relación con Juan Valderrama, está a salvo y no ha sido víctima de ninguna agresión. Caracol Radio logró contactar a la dama que estuvo en Colombia, en marzo pasado.

Lea también: El crimen que conmocionó La Mesa de Los Santos

A través de un chat, la señora Evans dijo que regresó a su país el 22 de marzo luego de estar un tiempo en Colombia, compartiendo con el presunto asesino de la chilena Ilse Ojeda González.

Lea también: Chilena murió de un golpe en la cabeza: Medicina Legal

La mujer aseguró que cree en la inocencia de Juan Valderrama. "No creo en lo que dicen de él. No es capaz de hacer algo así. No es este tipo de persona. La justicia de Dios se encargará de esto", expresó.

Lea también: Caen presuntos responsables de ataque a mujer

Valderrama aceptó que llevaba una doble relación, con la chilena y con la ciudadana norteamericana. De hecho, el hombre relató que una llamada de Evans suscitó un episodio de celos que llevó a Ilse Ojeda a apartarse de su lado el 29 de marzo cuando se encontraban en una tienda de la carrera 17 con calle 61 de Bucaramanga.