En Cartagena, piden dinero para ofrecer cupos en Familias en Acción

El programa de Más Familias en Acción, advirtió que personas inescrupulosas están pidiendo dinero en efectivo a personas que residen en los barrios populares de Cartagena a cambio de ofrecerles trámites o cupos para ser inscritos en la nueva cobertura de la población focalizada Red Unidos.

Los casos se han presentado en barrios como El Pozón, Villas de Aranjuez y Las Américas, todos ubicados en la zona suroriental de la capital de Bolívar.

“Están solicitando desde 20 mil hasta 50 mil pesos por persona. Alertamos a toda la ciudadanía, no se dejen engañar ni intimidar. Todos los procesos son gratuitos, no tienen costo, así que no hay posibilidad de que se cobre por este tipo de trámite”, aseguró Jackeline Perea, enlace del programa Más Familias en Acción en Cartagena.

Las personas interesadas en inscribirse en la nueva cobertura deberán acercarse a cada uno de los puntos de atención de la ciudad