La Flip denuncia que se estaría planeando atentado contra Daniel Silva

La denuncia habría llegado a través de un correo a la Fundación para la Libertad de Prensa – Flip, donde se expresa que desde hace un mes se le estaría haciendo seguimiento a la agenda que desarrolla el penalista pereirano y que, teniendo en cuenta su esquema de seguridad, el atentado se efectuaría con armas de largo alcance.

Frente a este nuevo hecho, el abogado Daniel Silva solicitó a la Fiscalía resultados frente a la investigación, pues en casos anteriores, los procesos han quedado archivados.

"Lastimosamente desde el año 2016 se han venido presentando esta serie de amenazas y hostigamientos y todas las denuncias mías han quedado archivadas porque no encuentran a los responsables o porque no hacen las actividades de campo a tiempo. Esta última denuncia yo la radiqué en la Fiscalía de Bogotá porque no quise radicarla en Risaralda ya que no han demostrado ningún resultado en los últimos tres años", expresó Silva.

Además, aseguró que ya solicitó a la Unidad Nacional de Protección que se refuerce el blindaje de sus vehículos o el cambio de los mismos, teniendo en cuenta que las características de los automotores y placas ya estarían en la mira de los presuntos autores del posible atentado en contra de su integridad.