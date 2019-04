Al día en promedio se reportan tres árboles caídos en Bogotá

El jefe de la oficina de arborización urbana del jardín botánico de Bogotá Octavio Naranjo señaló que “es importante tener en cuenta es que la comunidad es la que nos está avisando cuando hay problemas a través de la línea 123”.

Además, explicó que el proceso para talar un árbol que presente riesgo para la comunidad, es evaluado primero por la secretaria de ambiente, quien es la que da el permiso junto con el jardín botánico, para proceder a trabajar con el árbol que se encuentre en peligro de caer

También explicó que las especies de árboles que más caídas han presentado son las acacias y los eucaliptos.

“Son una especie exótica, que no es colombiana, tiene raíces superficiales que no profundizan tanto y con la lluvia se empoza el agua, causando que se ablande el suelo y como las raíces no están tan ancladas, entonces el árbol tiende a volcarse” indicó Naranjo.

Por ultimo hizo un llamado a la comunidad a alertar cualquier riesgo a través de la línea 123.

