29 detenidos este año por pesca ilegal en el Pacífico

La Armada Nacional continúa desarrollando operativos para frenar la extracción ilegal de especies marinas en el Pacífico colombiano

En el transcurso de este año se ha decomisado dos toneladas de pesca ilegal y se ha detectado diez embarcaciones con 29 personas detenidas en Nariño.

Según el Contralmirante Hernando Matus comandante de la Fuerza de tarea Poseidón, se realizan esfuerzos para evitar el ingreso de embarcaciones de bandera ecuatoriana que pretenden adelantar faenas en aguas colombianas de manera irregular.

El oficial asegura que las extensiones en el mar que se comparte con Ecuador son difíciles de controlar y que lo costos son muy altos para mantener las patrulleras, no obstante se trabaja en aras de proteger las especies del Pacífico.

Matus señala que lo más preocupante es que no existen herramientas para la judicialización y que los casos de pescadores que son sorprendidos en adelantando extracciones ilegales se abordan como contravenciones que no pasan del decomiso del producto, las artes de pesca y las multas, pero no se judicializan para evitar que esas prácticas se repitan.