Electricidad, vías y protección ambiental piden a Duque en el Magdalena

Por tres días el Gobierno Nacional está trabajando con los habitantes del departamento del Magdalena en el taller Construyendo País, que se realiza en el municipio de Aracataca, y que permite al presidente Iván Duque conocer de cerca las necesidades de las regiones para posibles soluciones.

En las mesas temáticas que se adelantan en el taller, los magdalenenses de 29 municipios y la ciudad de Santa Marta se han reunido para insistir en evidenciar problemas y necesidades que tienen en materia de servicios públicos, vías terciarias, protección de los recursos naturales, seguridad, educación, salud y derechos humanos.

“La comunidad indígena Gúmaku, ubicada en la Sierra Nevada jurisdicción de Aracataca, hemos venido para conocer al Presidente y expresarle que queremos ayuda para el fortalecimiento cultural y algunos derechos fundamentales que no se han tenido en cuenta. Estamos también afectados por la deforestación y el mal uso de las fuentes hídricas en la Sierra, hay demasiados incendios forestales y están disminuyendo los caudales de las fuentes hídricas”, asegura Onais Izquierdo, líder de la etnia arhuaca.

En medio de la mesa temática habilitada para etnias han tomado la palabra algunas poblaciones campesinas, que habitan cerca de resguardos indígenas, para expresar como los afectan las normas colombianas que protegen a esos pueblos.

“Yo vengo de las veredas la Fuente Alta y el Volante, aquí en jurisdicción de Aracataca, para recordarle al Gobierno que no estamos en el plan de desarrollo territorial y por eso no tenemos infraestructura vial, estamos desconectados del mundo, porque dependemos de los indígenas debido a que estamos sobre la denominada Línea Negra y queremos preguntarle al Presidente que pasará con nosotros, que no podemos acceder a procesos de titulación de predios, necesitamos placa huellas, puentes y otras inversiones”, indica Mónica Amaris.

Problemáticas sociales también se han conocido en el evento por cuenta del aprovechamiento de los recursos naturales.

“En la vereda Manantial, corregimiento de Sacramento, municipio de Fundación, nos enteramos que el sector tiene 1.052 hectáreas que contienen diferentes clases de metales, unos dicen que es oro y otros que es hierro, y hay una empresa con licencia que va a comenzar a explotar esta mina pero no nos han tenido en cuenta para una socialización que nos diga qué impactos ambientales y sociales vamos a tener. No sabemos si nos toca salir del área, sabemos que las minas traen empleo, pero nosotros somos víctimas del conflicto que no sabemos hacer nada distinto a cultivar la tierra, además, detrás de las minas vienen también los grupos armados y ya hay hombres armados en las noches rodándonos”, dice Atilano Mendoza.

Los servicios públicos también son parte de los temas que se tocan en el taller Construyendo País con gran interés.

“En pleno siglo XXI estamos en penumbra en los corregimientos y veredas del municipio de Fundación porque no contamos con electrificación rural y queremos pedirle al Presidente que nos ayude a tener este servicio vital para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Actualmente no sabemos qué hacer y no vemos un progreso para nosotros porque le hemos pedido a todo el mundo ayuda para tener luz y no encontramos solución”, expone Luis Bernel Chinchilla, miembro de la Mesa de Víctimas del Magdalena.

En gran parte de las mesas temáticas se escucha a los ciudadanos pedir vías terciarias para el Magdalena, mientras la Gerencia de Proyectos de la Gobernación ha dicho que ha construido más de 2.000 kilómetros de carreteras en zonas apartadas, sin embargo, reconoce que sería oportuno un compromiso del Gobierno Nacional para avanzar más en este aspecto de infraestructura.