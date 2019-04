Lunes 1 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, desde hoy sube la tarifa en el transporte de bus urbano, 100 pesos, es decir pasa de 1800 pesos a 1900 pesos de lunes a sábado y de 1900 a 2000 pesos domingos y festivos.

El secretario departamental de planeación y alcalde ad hoc de Armenia José Ignacio Rojas dijo que la tarifa no se actualizaba desde el año 2017, por lo que se justifica el incremento que se hizo.

El funcionario explicó que este incremento a la tarifa del transporte queda fija hasta noviembre donde nuevamente se incrementará en 100 pesos la tarifa del bus urbano.

Gremios del Quindío preocupados porque ante la suspensión de operaciones de la aerolínea de Antioquia ADA, se afectan dos rutas diarias por el aeropuerto el Edén de Armenia.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia Rodrigo Estrada, además de lamentar la situación, expresó que estos factores son los que se deben tener en cuenta para que se agilice la entrega de la terminal aérea en una concesión que permita establecer otras dinámicas económicas que fortalezcan el aeropuerto El Edén, por eso se espera Easy Fly redoble sus operaciones.

Vale decir que actualmente en el aeropuerto de Armenia operan AVIANCA con la ruta entre esta ciudad y Bogotá, Easy Fly que tiene una frecuencia de lunes a sábado a Medellín y Spirit, que viaja a los EE.UU y es el que salva el nombre de aeropuerto Internacional.

Armenia inicia este cuarto mes del año nuevamente como la segunda ciudad con mayor desempleo de Colombia con una tasa de desocupación de 18.4% según las cifras del Dane, es decir 2% más que en el mismo periodo del 2018

El presidente de la Confederación General de los Trabajadores, CGT, en el Eje Cafetero Hugo León Echeverry dijo que ya no se sabe qué hacer ni ante quien acudir, pues pese a los llamados a la academia, a los gremios y al mismo estado, el panorama no cambia, por el contrario, crece cada vez más de la mano con la informalidad.

El Consejo Nacional Electoral insiste en que no hay garantías para las elecciones regionales del mes de octubre en Colombia…

Y es que de acuerdo con el presidente de la CNE Heriberto Sanabria los 44.000 millones de pesos de los 80.000 que se necesitan no son suficientes para garantizar que haya transparencia en uno de los procesos más importantes de las elecciones, como es el escrutinio, para lo cual se necesita un software especializado y que el ministerio de Hacienda desembolse los recursos para unas de las elecciones más importantes del país.

En Armenia se premió el mejor café de Colombia, según el concurso La Taza de Excelencia 2019, el ganador es del departamento de Risaralda

101 Muestras de 12 departamentos del país, participaron del concurso de café de calidad más importante del mundo, hablamos de La Taza de Excelencia 2019 que se desarrolla en 16 países del mundo y que en esta oportunidad escogió como sede para su premiación a Armenia, el primer lugar se lo llevó Paul Kevin Doyle, un estadounidense radicado desde hace 6 años en Marsella Risaralda, quien cultiva un café de variedad Geisha y con el que obtuvo una puntuación de 92.71.

La Contraloría General de la Nación investiga lo que está ocurriendo con los proyectos de infraestructura educativa en varias regiones del país y los resultados iníciales confirman retrasos en varias obras y determinan además, en algunos casos, costos exagerados

El ente de control confirmó que le “llegó una lluvia de denuncias por incumplimientos de los contratistas, posibles sobrecostos y, sobretodo, por la demolición de establecimientos educativos para dar paso a nuevos que están inconclusos o no se han entregado, con lo cual muchos estudiantes han sido trasladados, cuando no amontonados, en sitios inapropiados”.

Según la contraloría la ejecución de los proyectos se encuentra en estado crítico, se han incumplido los cronogramas de las obras y no hay respuesta del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

Leonora Gonzales integrante del Sindicato de educadores del Quindío dijo que en hora buena que la contraloría le pone la lupa a este tema que en el caso de Armenia tiene en jaque a por los menos 10 instituciones educativas.

En Armenia un joven de 21 años de edad murió, luego de caer de un 10 piso, las autoridades investigan los hechos

Se trata de Esteban Herrera, quien muy temprano en la mañana de ayer domingo 31 de marzo sorprendió a sus vecinos en el conjunto residencial Oro Negro en Armenia, tras caer del piso 10 donde vivía y morir en el lugar de los hechos…

La Sijín de la policía se apersonó del caso, y aunque algunas versiones hablan de un suicidio, las causas de esta muerte no son claras, pues no se descarta que se haya tratado de un accidente, pues hay otras versiones y al parecer imágenes en cámaras de seguridad, que indican que la víctima en este caso iba a intentar ingresar a su apartamento por una ventana, realizando una maniobra de alto riesgo, que le costó la vida, ya que al parecer había llegado de rumba y no tenía llaves de su casa y no había quien le abriera.

En vías del Quindío fue capturado un capitán de la Policía, quien está señalado por el delito de tráfico de Armas…

En el kilómetro 14 de la vía La Línea, agentes de la policía de tránsito en medio de un control habitual capturaron al capitán también de la policía, Óscar Andrés Saavedra Pinzón, adscrito a la Dirección Antinarcóticos, luego de encontrar al interior del vehículo en el que se movilizaba 200 cartuchos calibre 22, 100 cartuchos calibre 9 mm y 200 cartuchos calibre 38L, según el reporte de las autoridades, el armamento que no contaba con los permisos de ley, iba desde el Huila hacía Cartago en el Norte del Valle…

El capitán que se encontraba de civil fue capturado junto a Jhon Freddy Galvis Gallego, un comerciante conocido, quien deberá responder también por tráfico de armas.

En las últimas horas personal adscrito a la Estación de Policía de Calarcá; captura a cuatro hombres que fueron denunciados por la comunidad momentos en que hurtaban una finca en la vereda buenos aíres de la villa del cacique

Los uniformados del cuadrante despliegan actividades de cierre, búsqueda y localización de estos individuos, quienes al parecer se desplazaban en dos motocicletas portando armas de fuego con las que habrían intimidado a las víctimas.

Así las cosas, se interceptan a estas personas y les hallan varios celulares, un radio para vehículo y las armas de fuego con su respectiva munición.

En el kilómetro 4 vía La Tebaida – Pueblo Tapao la policía ambiental del Quindío recuperaron un flamenco que era transportado ilegalmente, este espécimen está avaluado en más de 5millones de pesos y fue dejado a disposición de la CRQ

El Consejo Nacional Electoral advierte por el incremento en la inscripción de cédulas en algunos municipios de Cundinamarca, Valle y Quindío, al parecer de manera irregular…

El presidente del CNE Heriberto Sanabria dijo que teniendo en cuenta que las elecciones regionales de octubre son sin duda una de las más importantes para el país, los entes de control deben encender las alarmas y estar atentos, para que el proceso que se va a desarrollar en el segundo semestre del año, sea cumpla sin problemas, pues desde ya se empiezan a recibir denuncias por incrementos exagerados de cédulas en varios municipios.

En el caso del Quindío, la lupa está sobre el municipio de Salento, el más turístico de esta región, allí al parecer hay más votantes que habitantes y por eso debe haber una atención especial.

El Largometraje “Tierra de héroes” busca en convertirse en una herramienta audiovisual como prevención ante riesgos juveniles en Quindío

Néstor Vargas Cárdenas, director del colectivo ‘La Pandilla’ guionista y director de Tierra de Héroes, expresó que este modelo de intervención busca contarle a los jóvenes que hay otras formas más allá del delito

4163 millones de pesos se invertirán en Armenia en el mejoramiento de vías urbanas en las comunas 1, 2 3 y 6 gracias al convenio entre el DPS y la alcaldía municipal

La gobernación del Quindío presentará ante la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza que busca la reducción de hasta un 70% de los intereses moratorios de aquellas personas que tienen obligaciones pendientes con el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ.

En deportes, el quindiano Kevin Pineda quedó dentro de la lista de los 12 jugadores que integran la selección Colombia de Fútbol de Salón que inicia su participación hoy en el mundial de la disciplina deportiva en la provincia de Misiones en Argentina, cuando enfrenten a Marruecos

Nuevamente la quindiana Lina Maria Raga logra medalla de plata en una competición internacional en Triatlón, en esta oportunidad en el Campeonato Suramericano de Triatlón que se disputó en Uruguay.

En deportes, a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío enfrentará a Tigres en la fecha 11 del Torneo Águila de la B.