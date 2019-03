En los zapatos de un guardián del espacio público en Bogotá /

Los Guardines del Espacio Público nacen de un convenio entre la Defensoría del Espacio Público y el Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud, Idipron, que viene operando desde el 2016.

“Los jóvenes que participan como guardianes del espacio público son personas en condición de vulnerabilidad y fragilidad social quienes adelantan labores relacionadas con la recuperación, revitalización, sostenibilidad y cultura ciudadana del espacio público, en zonas priorizadas de acuerdo al plan de desarrollo”, manifestó Andrés Restrepo, coordinador de los guardianes del espacio público.

Para ponerse en los zapatos de un guardián del espacio público hay que madrugar, todos los días se hacen actividades diferentes y en esta ocasión comenzamos con labores de limpieza del canal de la carrera 30 para luego continuar con labores pedagógicas con la ciudadanía en la calle 72 para evitar la invasión del espacio público.

“Hay que dejar claro que nosotros no tenemos funciones policiales nosotros tenemos una función específica y es generar una nueva cultura en el espacio público los guardianes del espacio público no imponen comparendos, no imponen multas, ni medidas correctivas, nosotros estamos aquí para aportar a la calidad de vida de la gente que vive en Bogotá”, agregó el coordinador Andrés Restrepo.

En lo corrido de la actual administración se recuperaron 1,764,862 metros cuadrados de espacio público y se llevaron a cabo más de 114,000 sensibilizaciones principalmente con vendedores ambulantes.