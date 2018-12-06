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03 ago 2026 Actualizado 09:11

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Llamado al Presidente para que nombre "urgente" Alcalde para Buenaventura

El Puerto lleva más de cinco meses sin un mandatario en propiedad.

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Un llamado al Presidente Iván Duque, para que nombre rápidamente al Alcalde del Distrito de Buenaventura, hizo el sector empresarial del Puerto, luego de que su titular, Eliécer Arboleda Torres, fuera sentenciado a permanecer en la cárcel el pasado 14 de junio por corrupción.

El presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, aseguro que existe incertidumbre porque hay decisiones trascendentales para el municipio, que el Alcalde debe tomar.

“Decisiones en temas como Seguridad, inversiones y en especial en los compromisos adquiridos por el Paro Cívico y la Planta de Regasificación del Pacífico”, recalcó el dirigente empresarial.

El alcalde de Buenaventura, , Eliécer Arboleda Torres, es acusado por los hechos ocurridos en septiembre del 2016, cuando Pedro Pablo Cortés, fue nombrado gerente del Hospital del Puerto, a cambio, de que firmara trece cartas de renuncia y trece letras de cambio en blanco. 

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