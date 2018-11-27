Aumentan las amenazas a líderes sociales en Buenaventura

Valle del Cauca

La ola de violencia que azota Buenaventura preocupa a las autoridades; hasta el momento se han reportado 10 amenazas a mujeres líderes sociales y 73 asesinatos.

Según Ceferino Mosquera, presidente de la Asociación de Juntas Comunales del Valle, “las amenazas han sido emitidas por medio de panfletos desde hace varios meses por grupos armados”.

Esta situación obligó a las autoridades a realizar entregas de un botón de pánico y un chaleco antibalas para salvaguardar la vida de los líderes.

En el marco de la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer, los líderes alzaron su voz de protesta plantando árboles como expresión de vida en el barrio La Transformación.

“Llevamos 73 líderes sociales asesinados este año y no queremos más líderes muertos”, agregó Mosquera.

Para los líderes es preocupante la situación que se vive en Buenaventura, no solo con ellos si no con las comunidad en general.

Indicaron, que es complicado que cada líder tenga un policía por eso le hacen un llamado al presidente de la república, Iván Duque, para que realice medidas de protección colectivas.