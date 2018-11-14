Presentan nueva terna para elegir alcalde de Buenaventura

Cali

Maby Viera, Diego Luis Hurtado y José Pablo Castillo, es la nueva terna que será presentada al Presidente de la República, Iván Duque, para designar al nuevo mandatario para el Distrito Especial de Buenaventura, para lo que resta de la actual administración.

La terna fue escogida por el Partido de la U, luego de que el pasado ocho de noviembre fuera rechazado por la Presidencia y el Ministerio del Interior, la primera terna presentada por el grupo político, la cual estaba conformada por Edison Bioscar Ruiz; la directora de Recursos Humanos de la Alcaldía, Magaly Caicedo; y el secretario de Educación, Joaquín Orobio.

Diego Luis Hurtado y Maby Yineth Viera, actualmente son funcionarios de la Gobernación y el empresario José Pablo Castillo fue el gerente de su campaña en Buenaventura, y actualmente es el gerente de la Sociedad Portuaria que tiene en su concesión el Muelle Turístico del Puerto.