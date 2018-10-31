Más de mil hombres del ejército llegarán a Buenaventura, anunció Iván Duque

Cali

Durante un Consejo de Seguridad adelantado en el Hotel Tequendama Inn Estación de Buenaventura, el Presidente Iván Duque, aseguro que se han identificado a varios capos de la mafia, que luego de pagar sus penas en los Estados Unidos, llegaron a seguir delinquiendo en Colombia.

El mandatario, que presidió el Consejo de Seguridad en compañía del Ministro de Defensa, los Altos Mandos militares y policiales y autoridades civiles de la región, les advirtió que si es necesario serán extraditados nuevamente.

“Debo decir que tengo especial preocupación porque algunos de los capos de la mafia en los años 90, que han regresado al país, quieren seguir haciendo fechorías. Y que les quede muy claro que ya sabemos quienes son y sabemos en qué andan y vamos a proceder, con la Fuerza Pública y con la Fiscalía, a capturarlos y a llevarlos nuevamente a las autoridades para que tengan una pena ejemplarizante y, también, si es necesario y si persisten las solicitudes, volverlos a extraditar”.

De otra parte, anunció que más de mil hombres del ejército y una Unidad Móvil de la Policía con 35 efectivos serán desplegados desde hoy y hasta marzo del 2019, en el Distrito de Buenaventura, para combatir la extorsión y la microextorsión.

Así mismo, Iván Duque, dijo que para esclarecer quienes están detrás de los asesinatos de líderes sociales en el país, se han aumentado las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación.

El Jefe de Estado encabezó el "Diálogo Social para la transformación de Buenaventura con equidad, legalidad y emprendimiento".

Esta iniciativa, liderada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, en cabeza de Miguel Ceballos, buscó analizar la problemática social de Buenaventura, presentada por líderes del puerto.

Al respecto, el Alto Comisionado manifestó: “El liderazgo, a través del diálogo social que venimos impulsando desde el Gobierno Nacional, tendrá las herramientas necesarias para que la convivencia en el territorio se construya a partir del consenso y el respeto a las diferencias ideológicas”.

Por su parte, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que el Gobierno Nacional aceptó realizar un Consejo de Seguridad Regional el doce de diciembre en Cali con la presencia del Presidente Iván Duque, para solucionar la crisis de seguridad que enfrentan Cali y el Valle del Cauca.

Recorrido de Ministros por Buenaventura

Mientras el Presidente y el Ministro de Defensa cumplían la agenda en materia de seguridad, otros ministros y altos funcionarios adelantaban, en forma paralela, reuniones con distintos sectores sociales y empresariales del puerto, para tratar temas relacionados con la agenda de sus carteras y entidades.

Por ejemplo, el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, visitó el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, donde escuchó inquietudes de pacientes, funcionarios e integrantes del cuerpo médico, tras lo cual entregó conclusiones de su visita al centro hospitalario.

Así mismo, en el Hotel Tequendama Inn Estación, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, Miguel Ceballos, se reunieron con representantes de la comunidad para buscar soluciones a necesidades de la ciudad portuaria en temas de infraestructura, educación y otros.

Por su parte, la Directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, recorrió la Plaza de Mercado ‘José Hilario López’, espacio tradicional del puerto al que encontró bastante deteriorado debido al retraso de las obras.

Igualmente, el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, visitó la ciudadela de casas gratis San Antonio, para compartir con la comunidad y supervisar el cumplimiento de las obras del megacolegio y hacer otros anuncios relacionados con vivienda.

El Ministro Malagón también recorrió la planta de tratamiento de agua potable Venecia, donde anunció la continuidad de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Buenaventura.