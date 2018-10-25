Indignación causó entre los calarqueños demolición de mural

Quindío

Según Luis Fernando Londoño, director del museo gráfico y audiovisual de la Villa del Cacique, la molestia surge, pues al parecer para la demolición de la pared donde estaba el mural no hubo solicitud de permisos ante la alcaldía de esa localidad, además se desconoció más que una gran inversión, un proyecto que busca embellecer el municipio y rescatar la historia y la cultura de Calarcá, como se ha hecho con la calle de los poetas.

Por su parte la secretaria de gobierno de Calarcá Gladys Hernández reconoció que la demolición de la pared en donde estaba el mural del poeta Baudilio Montoya no contó con ninguna autorización, además y de acuerdo con la funcionaria ya se hicieron los acercamientos con el originador del daño para que lo repare.

Lo cierto del caso es que la demolición del mural del poeta Calarqueño Baudilio Montoya no cayó muy bien entre los ciudadanos de ese municipio.