El Presidente Iván Duque se "petronizo" en su visita a Cali

Cali

Durante su primera visita a Cali, como Presidente de Colombia, Iván Duque hizo parte de un conversatorio dentro del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en donde aseguro fortalecerá el Ministerio de Cultura presupuestalmente para trabajar en todas las comunidades de Colombia.

Iván Duque Márquez, al lado de grandes artistas de la región, como el maestro Yury Buenaventura y Hugo Candelario, el mandatario dijo que “la riqueza cultural del Pacífico es infinita”.

“Yo quiero decirles que me voy a poner la camiseta de la cultura estos cuatro años y quiero fortalecer al Ministerio de Cultura presupuestalmente para trabajar en todas las comunidades de Colombia”, dijo el Jefe de Estado.

El Mandatario resaltó el compromiso del Gobierno con la Economía Naranja, que “empieza con el deseo de tocar las puertas del sector privado para ayudarles a los artistas, que empieza buscando vehículos de financiamiento”.

Comentó que su afinidad con la cultura empezó muy temprano y recordó que hace más de 24 años tenía una banda de rock.

Destacó que “cuando acercamos la cultura a las comunidades aparecen oportunidades, porque el talento debe ser fuente de riqueza, el talento debe ser fuente de progreso”.

Igualmente “si acercamos la cultura a un niño de una comunidad apartada, lo que ese niño va hacer es cerrar brechas y cerrar fronteras”, agregó.

Explicó que si se lleva la danza, el cine o la literatura a las comunidades que se han sentido abandonadas, “esas comunidades con esas oportunidades construyen las autopistas”.

El Presidente Duque hizo énfasis en que “la cultura no tiene ideología, la cultura no es de izquierda, ni de derecha. La cultura nos pertenece a todos y es un símbolo de unidad en nuestro país”, dijo.

“Tengo el anhelo de darles a ustedes mi convicción de que este sea el Gobierno que le dé a la cultura el protagonismo que nunca se le ha dado en la historia nuestro país y los protagonistas son ustedes”, dijo finalmente el Jefe del Estado.