Con "viche" y "bombo", cerró el Petronio Álvarez

Cali

Luego de cinco noches y cinco días con sabor a Pacífico, culminó en la madrugada de este lunes festivo 21 de agosto, la versión XII del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que reunió a músicos y artistas de Cali y procedentes de 52 municipios de los cuatro departamentos que componen la región.

Fueron más de 600 artistas de 60 agrupaciones musicales y más de 171 expositores de las expresiones tradicionales que se tomaron la Unidad Deportiva Alberto Galindo, que dejaron en Cali el alma, su alegría y su sabor.

Luego de una difícil decisión debido a la calidad artística de los doce finalistas, el jurado integrado por Gloria Triana, Alberto Velasco, Héctor Sánchez, Leonidas Valencia y Uriam Sarmiento, acogieron a los ganadores individuales y por agrupación que recibirán una bolsa de premios que supera los 150 millones de pesos.

Listas de ganadores por modalidad:

Marimba:

1. Bombo negro

2. Cañaveral

3. Remanso Pacífico

Chirimía:

1. Choibá

2. Pichinde

3. Zaperoko

Violines caucanos:

1. Aires de Dominguillo

2. Caña brava

3. Al son de Ararat

Libre:

1. Timbiáfrica

2. Pacífico libre

3. Sol de abril

El primer lugar recibió un premio de quince millones de pesos, el segundo lugar diez millones de pesos y el tercer lugar siete millones

Lista de ganadores individuales:

Mejor intérprete de marimba tradicional

Evert Rodrigo Peña Banguera de la agrupación Olas del Pacifico de Mosquera Nariño.

Mejor intérprete de Flauta

Esteban Perlaza de la agrupación Chirimía del Río Napi de Guapí

Mejor Intérprete de Clarinete

Jaison Ricardo González Quejada de la agrupación Choiba Chirimía de Medio Atrato Beté

Mejor intérprete de violín

Mauricio Molina Duque de la agrupación Mavichi del municipio Santander de Quilichao

Mejor Intérprete vocal

Clara Lizeth Zapata González de la agrupación San Padua de Guachené Cauca

Mejor Canción Inédita

Fundación folcórica de Música Tumbos de Cualiman con la canción Vuele de Ana Iris Castillo del municipio de Roberto Payán

Mejor Arreglo musical

Agrupación Bareke Stars con la canción Pa mi Pueblo yo me voy de Hamilton Copete de la ciudad de Bogotá

Mejor Intérprete de Marimba Versión Libre

Fredy Walberto Cuero Montaño de la Agrupación proyecto Selva de Guapi, del municipio de Guapi.

En el premio a mejor canción de Memoria y Reconciliación otorgado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, el jurado en una muy difícil decisión dio como ganadora a la canción Colombia Libre del compositor Getzer Córdoba Palacios, interpretada por la agrupación Cantoras de Manato en la modalidad Violín Caucanos, del municipio de Villarica Cauca.

El jurado también decidió dar un reconocimiento económico a los interpretes de las canciones Comadreo por la Paz de la compositora Elena Hinestroza Vente interpretada por la agrupación Integración Pacífica, de la ciudad de Cali en la modalidad de Marimba y Cantos Tradicionales y a la canción Dejemos Todo Atrás interpretada por Pichindé Chirimía, de Condoto Chocó.

El Festival premió cada una de estas modalidades individuales con tres millones de pesos.