Iglesia pide un alcalde cívico para Buenaventura

Cali

Luego de recoger el sentir y el clamor del pueblo de Buenaventura, el obispo del puerto sobre el mar pacífico, propuso un Alcalde Cívico, ya que no es justo que los últimos cuatro alcaldes hayan terminado en la cárcel.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, aseguro que el Distrito de Buenaventura necesita un cambio y un giro en su política, nombrando un Alcalde que salga del pueblo, que no salga de un partido político, que esté libre de cualquier atadura, para que pueda gerenciar el Distrito y tome las decisiones acertadas.

El prelado dijo que con un Alcalde Cívico y con el compromiso efectivo del nuevo Gobierno de Iván Duque, se pondría el municipio al día como se merece cualquier cuidad o pueblo que reclama su desarrollo.