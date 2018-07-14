Eln incursiona en la vía al mar y quema tractomula

Una tractomula incinerada y otra pinchada y atravesada sobre la vía al mar es el saldo de la incursión de subversivos del Ejército de Liberación Nacional "Eln", sobre la carretera Alejando Cabal Pombo, en el sitio conocido como Zaragoza.

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Así lo dio a conocer el Coronel Wilson González, comandante de la Policía del Valle, quien además confirmó que luego de remover los dos vehículos se dio apertura nuevamente a la circulación de automotores desde y hacia el puerto de Buenaventura.

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Los alzados en armas, luego de quemar el automotor y pintar siglas alusivas al Eln, se internaron en la zona montañosa donde son perseguidos por unidades de la Armada y del Ejército Nacional.

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La tractomula quemada transportaba azúcar a granel dijo el oficial, quien además confirmó que durante la acción guerrillera no hubo personas lesionadas.

Por su parte, el gerente de la Sociedad Portuaria, Víctor Julio Gonzalez, aseguró que en la Terminal Marítima hay normalidad en las labores de cargue y descargue de tres buques atracados en el muelle principal, los cuales movilizan maíz, autos y confecciones.