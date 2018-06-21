Piden misión humanitaria para recuperar cuerpos líderes de El Naya

Cali

Una misión humanitaria, para recuperar los cuerpos de los cuatro líderes sociales del Río Naya, zona rural de Buenaventura, que según un video, habrían sido asesinados por una disidencia de la Farc que se hace llamar Frente Fuerte Unido del Pacifico, solicitó el Consejo Comunitario de la Cuenca.

La petición, la hizo Orlando Castillo, quien aseguro que a casi dos meses de la desaparición de Obdulio Angulo Zamora, Hermes Angulo Zamora, Simeón Olave Angulo, secuestrados el 17 de abril del presente año y de Iber Angulo, según ellos retenido y ejecutado el 5 de mayo del 2018, no se sabe nada de ellos.

El líder social, reveló que son 205 las familias que se han desplazado del Río Naya al casco urbano de Buenaventura, las cuales aún no han recibido ayuda humanitaria por parte del Gobierno Distrital.

Por su parte la Armada Nacional sigue haciendo presencia en la región del Naya.