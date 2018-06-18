Con pronóstico reservado Alcalde de Buenaventura por preinfarto

Cali

Con pronóstico reservado, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Cali, el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, luego de que ingresará el pasado viernes al Hospital en Buenaventura, al parecer por un preinfarto, desde donde lo trasladaron a la Capital del Valle.

El mandatario, que se encuentra bajo custodia del Inpec en el centro asistencial en Cali, se encontraba en una casa fiscal de la Armada en Buenaventura, donde se encontraba recluido luego de que un juez le decretara medida de aseguramiento carcelario.

El alcalde Eliécer Arboleda se encuentra privado de la libertad nuevamente por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, por el caso relacionado con el desvío de más de cinco mil millones de pesos de una obra de arreglo y transformación del hospital Luis Ablanque de La Plata, en el Puerto sobre el mar pacífico.