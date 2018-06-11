Llamado a Mininterior para atender alerta en El Naya

Cali

Un llamado al Ministerio del Interior, para atender con prontitud la alerta inminente declarada por la Defensoría Nacional del Pueblo, para apoyar la protección, garantías y control territorial que se vienen brindando a la población en puntos estratégicos de El Naya, en Buenaventura, hizo el Gobierno del Valle.

Durante el subcomité de prevención y protección realizado en el Puerto, junto al gobernador del Cauca, la Alcaldía Distrital, mandos militares, Ministerio Público, Fiscalía y comunidades, entre otros, se solicitó que el Ministerio del Interior debe actuar en los próximos diez días, según la alerta inminente de la Defensoría y realizar acciones, como activar el comité territorial de alertas tempranas, apoyar a las comunidades afectadas, realizar la caracterización de los consejos comunitarios y articular con las entidades afines a la problemática y las gobernaciones de Valle y Cauca, las cuales junto a mandos militares, ya vienen realizando acciones.

En su informe, la Defensoría reveló confinamiento de alrededor de 260 personas, pero dijo que la intervención de la Fuerza Pública ha sido importante.

El Gobierno del Valle, al insistir ante la Fiscalía para que se conozca la verdad sobre la suerte de las 4 personas desaparecidas en El Naya, anuncio que la Registraduría y el Hospital, irán a Puerto Merizalde y al Naya para hacer una jornada de registro, identificación y aseguramiento con el fin de que queden en el sistema de salud. De otra parte, el 28 de Julio se realizará una jornada de toda la institucionalidad que incluye una brigada de salud.

Por su parte, el general, Luis Fernando Rojas, comandante del Comando Conjunto, al presentar el balance sobre los resultados de la operación Atalanta puesta en marcha el primero de mayo pasado para enfrentar el narcotráfico y los grupos residuales en el corredor del Pacífico, dijo que se han registrado 170 capturas, decomisado 55 armas de fuego y más de 46 toneladas de cocaína han sido incautadas. Los operativos se acentúan en todo el corredor, con presencia focalizada en Puerto Merizalde, San Bartolomé, San Francisco del Naya y el sector de Campamento.

A su turno, el general Hugo Casas comandante encargado de la regional cuatro de Policía, anunció un proyecto para construir dos estaciones de Policía, que estarían ubicadas en Puerto Merizalde y en el bajo Naya.