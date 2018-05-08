Asamblea y movilización en Río Naya por desaparecidos

Cali

En Asamblea y movilización permanente, se declararon las 64 comunidades del Consejo Comunitario de la comunidad negra del Río Naya, sus instituciones educativas, expresiones organizativas, hasta que aparezcan Hermes Ángulo Zamora, Obdulio Ángulo Zamora, Simeón Olave Angulo, desaparecidos desde marzo y sea liberado Iber Ángulo Zamora, secuestrado por un grupo ilegal armado el pasado fin de semana.

Las 64 comunidades del Consejo Comunitario de la comunidad negra del Río Naya, zona rural del Distrito de Buenaventura, hicieron un llamado a organizaciones nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, a organizaciones sociales y de víctimas, a iglesias, consejos comunitarios y resguardos indígenas, a sumarse al recorrido por el río desde el nueve al doce de mayo y a la Asamblea Extraordinaria por la vida del 18 al 20 de Mayo en Puerto Merizalde.

Exigieron al Gobierno informar clara y transparentemente sobre el estado de la implementación de los Acuerdo en Naya.

Igualmente, convocaron a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación, a que realice una sesión en su territorio o en Buenaventura.