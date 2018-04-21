Policía confirma suicidio de funcionario de la Alcaldía de Buenaventura

El cuerpo sin vida del director de Planeación del municipio de Buenaventura, Helber León Campo Angulo, fue encontrado en la madrugada de este sábado, cuando al parecer se lanzó desde un segundo piso del seminario de la Diócesis del puerto sobre el Pacífico, donde se encontraba recluido con otros 10 funcionarios, capturados por presunta corrupción.

Según el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía de Buenaventura, informó a Caracol Radio que el cuerpo del funcionario tenía una herida en su cabeza que habría producto del impacto al caer desde un altillo de la habitación donde estaba interno.

El señor Campo Angulo era un adulto mayor que tenía quebrantos de salud por problemas cardiacos, los cuales recrudecieron al momento de su captura hace cuatro días y que obligaron a ser trasladado a la clínica Santa Sofía del terminal portuario.

El CTI de la Fiscalía adelantó las diligencias en la madrugada y se dispone a recopilar los testimonios de otros dos funcionarios que compartían habitación en el seminario de la Diócesis de Buenaventura, utilizado como reclusorio transitorio.

Sobre el proceso contra once funcionarios, entre ellos el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, detenidos por la presunta apropiación de más de 5.000 millones de pesos que debieron destinarse para obras en el Hospital Luis Ablanque del puerto sobre el pacifico.

Después de 4 días las audiencias donde la Fiscalía busca que se les dicte medida de aseguramiento no han concluido.

Los procesados además del alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda y el fallecido Director de Planeación, Helber Campo, son:

Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de Gobierno, Juan Carlos González Cortez, secretario de infraestructura Vial, Félix Riascos Brome, secretario de salud, Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica, Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados, Orlando Ocoró González, representante legal de INGCSE-A LTDA firma interventora, Karina Moreno Caicedo, representante legal de INGEMEDI S.A.S. , Víctor Gabriel Parra Jurado. Miembro de la Unión Temporal MC. Asociados y el contratista Harry Mosquera.