Buscan recursos para terminar via Buga-Buenaventura

Cali

En busca de una solución que permita terminar las obras de la vía Buga-Buenaventura, en el tramo Mediacanoa-Loboguerrero, que fueron suspendidas entre los kilómetros 64 y 84 en la vía al Puerto, en diciembre del 2016 como consecuencia de un fallo judicial, luego de la nulidad de un adicional al contrato de concesión de la malla vial del Valle del Cauca, adelanta el Gobierno del Valle.

Para tal fin, este viernes habrá una reunión con el Ministro de Transporte, el director de Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para poder identificar de dónde van a salir esos recursos. Hay dos fuentes: Una sería con recursos de la malla vial y, dos, que son las vigencias futuras que tendría que hacer el Gobierno nacional.

El presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, indicó que se ha hecho un nuevo trabajo para la estructuración de la nueva malla vial del Valle del Cauca, donde se está definiendo el monto de vigencias futuras que requiere el proyecto para terminar de forma definitiva la doble calzada Buga-Buenaventura y para hacer el resto de obras que se han venido identificando con la Gobernación.