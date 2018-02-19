Capturan en Buenaventura a alias “Mario”

Valle del Cauca

A Cali fue trasladado Héctor Hugo Angulo Perea, alias “Mario”, integrante de la denominada banda La Local que actúa en Buenaventura. Su captura se produjo en el sector del La Ciudadela del puerto por parte de unidades del Gaula de la policía en momentos en que se movilizaba en su vehículo.

El detenido es acusado de los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y desplazamiento forzado agravado emanada por la fiscalía 26 de Cali. La información de las autoridades indica que desde el 2005 integraba una red de terrorismo del frente Manuel Cepeda y del sexto frente de las Farc.

Adicionalmente está persona se encontraría captando de manera ilegal dineros a través de la extorsión conllevando a delitos conexos como homicidio, desplazamiento forzado así como secuestro, dijo el coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la policía en el Distrito de Buenaventura.

Manifestó que al señor Angulo Perea, se le señala de ser el responsable de la comercialización y envío de grandes cantidades de marihuana y cocaína hacia los mercados de Centro America y Europa. La investigación de las autoridades indica que alias “Mario”, remplazó en sus actividades delincuenciales a alias “ Papaya”, capturado meses atrás por los organismos de inteligencia.

A las bandas La Local y La Empresa se les responsabiliza del 85% de los homicidios en Buenaventura.