Procuraduría advierte emergencia sanitaria en Buenaventura

Cali

La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde del Distrito de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres, que de manera inmediata adopte las medidas necesarias para evitar una emergencia sanitaria por agotamiento de la capacidad de la celda transitoria autorizada para la disposición de residuos domiciliarios en el 2008.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales advirtió las graves implicaciones que representa el agotamiento del Vaso 3 de dicha celda, el mal manejo de lixiviados, los cuales vienen siendo vertidos sin lograr la remoción de cargas contaminantes conforme a los estándares establecidos y sin que se tenga debidamente licenciado un nuevo sitio de disposición final, lo que pone al distrito de Buenaventura “ad portas de una emergencia sanitaria”.

En este sentido, requirió nuevamente al mandatario local para que de manera urgente y como responsable de la prestación eficiente del servicio de aseo, proceda a adoptar las medidas que eviten una emergencia por el puerto que moviliza más del 50 por ciento de la carga que entra y sale del país.

Recordó que como servidor público se podría considerar falta gravísima la omisión injustificada de las funciones a su cargo que originen un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente y los recursos naturales.