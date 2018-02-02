MinInterior estará este sábado tres de febrero en Buenaventura

Cali

A raíz de los hechos ocurridos en las últimas semanas en el Distrito de Buenaventura, por el asesinato del Líder Cívico, Temístocles Machado, el Ministro del Interior, viajará para reunirse con el Comité del Paro Cívico con el fin de reiterar el apoyo del Gobierno a los líderes sociales.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, quien se reunirá con el Comité del Paro Cívico, en el Hotel Cosmos de Buenaventura, dijo que estará en Buenaventura haciendo presencia institucional para que sepan que el Gobierno está con ellos.

El ministro Rivera señaló que no solo irá para manifestarle su solidaridad a las comunidades y familiares de líderes asesinados, sino para decirles que “que el Gobierno está “para protegerlos, defenderlos y esclarecer estos homicidios para poner a buen recaudo de la justicia a los responsables de estos crímenes”.

El pasado 27 de enero fue asesinado en Buenaventura el líder del Comité Cívico, Temístocles Machado, asesinato que fue rechazado y condenado por el ministro del Interior que, a su vez, espera que las investigaciones de este homicidio avancen pronto.