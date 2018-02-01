Insistir, persistir y resistir, la enseñanza de Don Temis: Onu en Colombia

Cali

Para la Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados, Insistir, persistir y resistir en la defensa de los derechos, fue la principal enseñanza que dejó Don Temístocles Machado, asesinado el pasado fin de semana en el Distrito de Buenaventura.

Para el organismo internacional, la palabra y las acciones en defensa del territorio, de don Temístocles Machado, es una muestra de su liderazgo comprometido e incansable que sembró en sus vecinos y en las organizaciones la convicción de la necesidad de la resistencia por el territorio como un espacio para la vida.

“Son legados que no se borrarán a pesar de su homicidio el pasado sábado 27 de enero”, recalcó la ONU en Colombia.

Para la Oficina en Colombia de la ONU, Don Temis, conocedor de las barreras de acceso para el goce efectivo de los Derechos étnicos territoriales de su comunidad, logró sensibilizar y comprometer a muchas personas, entre ellas: funcionarios y miembros de organizaciones sociales.

“Don Temis era la memoria de la historia del despojo de la Buenaventura urbana, quién se centró en documentar por más de 15 años este despojo sistemático; un líder íntegro fiel a sus ideales; inquebrantable en sus proyecto de vida, “la comunidad”; aquellos que planearon su muerte lo hicieron con plena conciencia e intención de socavar la moral y el espíritu de las comunidades y del movimiento social”, puntualizó la ONU en Colombia.