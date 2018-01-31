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03 ago 2026 Actualizado 09:13

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Temístocles Machado no renunció a su seguridad: Procurador

En las últimas horas se cumplió el sepelio del Líder Cívico asesinado el pasado fin de semana.

Sepelio de Temístocles Machado

Sepelio de Temístocles Machado / Foto Caracol Radio

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Desde Buenaventura, y luego de reunirse con la familia y los amigos del líder social, Temístocles Machado, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que la versión entregada por el Gobierno Nacional sobre que él no aceptó su esquema de protección individual, no es la correcta.

"No es cierto que él haya renunciado, que haya declinado a la necesidad de su seguridad individual, él lo que hizo como un dirigente, como un líder que piensa en el interés público fue decir ‘yo creo que debe haber medidas de protección colectiva’", dijo.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, había señalado que "él declinó" del estudio de riesgo para que se le asignara un esquema de protección, aunque dijo que eso no era una excusa del Gobierno.

El procurador señaló su preocupación y anunció dos acciones: la primera que interpondrán una acción de tutela para que se dé una protección colectiva a la comunidad, y la segunda, radicarán una acción popular para que la protección de líderes sociales sea una política pública.

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