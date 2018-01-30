Mindefensa instalará base militar en puerto Merizalde

Cali

El Ministerio de Defensa anunció la instalación de una base militar en la localidad de puerto Merizalde, cerca del Distrito de Buenaventura, con el objetivo de desmantelar las bandas de piratas marinos y la salida de embarcaciones con droga hacia el sur y norte del continente.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que durante una reunión donde participaron las gobernaciones de Cauca y Valle con el Ministerio de Defensa, se dio a conocer sobre los inconvenientes de seguridad en el Pacífico y con el fin de proteger las comunidades, se le hizo la petición de implementar una base militar en Puerto Merizalde, propuesta que fue acogida y aprobada por el Gobierno Nacional, la cual se llevara a cabo este año.

Esto permitirá garantizar la seguridad en las poblaciones y aguas del litoral pacífico en los departamentos de Valle, Nariño y Cauca.

La iniciativa de la base militar en Puerto Merizalde, también hace parte de las estrategias de seguridad integral para Buenaventura, por el posible efecto que pueda tener la intervención de las autoridades en el municipio de Tumaco y que puede generar situaciones de violencia y desplazamiento de personas hacia Cali y Buenaventura.