Presidente Santos sancionó Ley que crea el Fondo Autónomo para el Puerto

Cali

El presidente Juan Manuel Santos sancionó, junto al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, la Ley que crea el Fondo Autónomo para el Desarrollo de Buenaventura, principal acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro Cívico, durante el paro cívico que se llevó a cabo en este municipio, entre mayo y junio del presente año.

El Fondo Especial que garantiza recursos para ejecutar un plan de desarrollo a diez años en el puerto, tiene como finalidad cerrar las brechas de pobreza en el principal puerto sobre el Pacífico donde el 64% de la población es urbana, el 91% de la rural son pobres y la mitad de la población se reconoce como víctima del conflicto armado.

Los recursos que harán parte de Fonbuenaventura suman $1,6 billones para inversión en diferentes proyectos, especialmente en servicios públicos sanitarios, educación, vivienda e infraestructura. Se prevén recursos para garantizar cobertura total de acueducto y alcantarillado para el municipio.

Las obras son: el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que demandará $350.000 millones en un término de 10 años; la Ciudadela Hospitalaria en la que se invertirán $183.000 millones en cuatro años; la Unidad de Cuidados Intensivos que demandará $12.500 millones, y el acueducto rural con una inversión de $25.000 millones, el parque industrial pesquero-acuícola, fase I, y un muelle de cabotaje, para infraestructura educativa se destinarán $170.000 millones. Se definieron recursos para educación superior e investigación; $7.000 soluciones de vivienda; adecuación de centros de salud por más de $27.000 millones y la reconstrucción del derruido estadio Marino Klinger.

La creación del Fondo es una construcción consensuada entre los Gobiernos Nacional, Departamental y Local, con la comunidad. Los ciudadanos están adelantando mesas temáticas en todos los temas, para darle soporte al fondo y definir los proyectos a desarrollar.

Los recursos provendrán de un crédito externo por 66 millones de dólares, de partidas del presupuesto general y del 50% del valor del impuesto a las rentas de las empresas vinculadas a la actividad portuaria y que están gravadas.

Tiene una Junta Directiva conformada por siete miembros del Gobierno, cinco de la comunidad, el gobernador del Valle, y el alcalde del Distrito Especial de Buenaventura. La preside el ministro de Hacienda.