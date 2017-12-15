Juan Manuel Santos entrega obras de acueducto en el Puerto

Cali

El Presidente Juan Manuel Santos cumplirá este viernes su agenda pública en Buenaventura, donde a las 1diez de la mañana entregará las obras de optimización de la planta de tratamiento de agua potable del sector de Venecia.

Con esta obra se amplía la cobertura del acueducto en el municipio y se garantiza la continuidad de la prestación del servicio en la región.

El Gobierno del Presidente Santos ha invertido recursos superiores a los diez mil millones de pesos en el proyecto, que beneficia a más de 380 mil habitantes.

El Jefe de Estado estará acompañado por el Ministro de Vivienda, Camilo Sanchez.

Así mismo, a las 11:30 de la mañana, el Mandatario entregará las obras del Malecón ‘Bahía de la Cruz’, que tiene un impacto social muy importante en la región del Pacífico.

Posteriormente, a las 12:30 de la tarde, el Presidente Santos se trasladará al Hotel Cosmos de Buenaventura, donde posesionará al nuevo Alto Consejero para las Regiones, Juan Felipe Quintero, y firmará la ley de los Acuerdos logrados tras el paro cívico de Buenaventura.

El Mandatario estará acompañado por los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Vivienda, Camilo Sánchez, así como por el Alcalde del Distrito Especial de Buenaventura, Eliécer Arboleda, y el gerente de Hidropacífico, Gustavo Adolfo Mora, entre otros funcionarios.