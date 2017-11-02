Mesa de diálogo nacional de la minga indígena se trasladará a La Delfina en Buenaventura

Cali

Los representantes de los pueblos indigenas que participan de la minga nacional determinaron que el resguardo de La Delfina, ubicado en la estratégica carretera entre Buga y Buenaventura será el lugar en donde continuarán los dialogos con el gobierno nacional.

Así lo confirmó Alberto Guasiruma, Consjero Mayor de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, “los pueblos indígenas han decidido a nivel nacional que la mesa de dialogo se va a hacer sobre la vía a Buenaventura, sobre La Delfina, ya las delegaciones de los pueblos indígenas de las demás regiones están llegando hasta aquí para desde ahí solicitar que se instale la mesa de dialogo a nivel nacional en la vía al mar".

Aunque ya se tiene lugar donde se realizarán los diálogos, aseguran que los puntos de Minga en las demás regiones se mantienen, "los puntos de Minga a nivel nacional donde está la población indígena concentrada en los diferentes puntos se mantienen, solo la mesa de dialogo se hace en La Delfina, aunque eso sí quiere decir que se van a venir pequeñas delegaciones y se va a reforzar el punto de la vía al mar".

La Minga cumple 4 días y la concentración que se realizará en la vía al mar, podría afectar la economía en el país debido al alto flujo vial de carga que se mueve por esta vía.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, hoy se conoció un caso de vandalismo por parte de algunos miembros de la comunidad indígena.

Autoridades denuncian actos de vandalismo en la vía Panamericana, donde participantes de La Minga, tumbaron un gavión sobre la vía, el comandante de la tercera brigada Juan Pablo Blanco, se refirió a estos hechos: "dañaron un gavión que se encontraba ahí para contener cualquier situación que se presentara por la ola invernal. Cortaron la malla y sacaron todo el material que había dentro de este gavión y lo atravesaron sobre la vía".

Han sido 6 puntos en los que el ESMAD ha intervenido para evitar que los bloqueos viales se prolonguen.