Sociedad Portuaria de Buenaventura ampliará servicio de transbordo el próximo año

Cali

A partir de febrero del próximo año, la Sociedad Portuaria de Buenaventura ampliará su servicio de transbordo, que permitirá manejar más de 1.200 contenedores al año.

Víctor Julio González, gerente del Puerto de Buenaventura, reveló que en el 2017 se invertirán 65 millones de dólares, especialmente para construir una bodega especializada, que almacenará azúcar, y para ampliar los patios de contenedores.

“A mediados de febrero daremos inicio a una operación de transbordo porque nos han escogido para que atendamos cerca de 400 mil contenedores”, dijo González.

Con la nueva operación, pasarán de 700 mil contenedores a casi 1.200 al año.

“Vamos a realizar inversiones por más de 65 millones de dólares para una bodega especializada en almacenamiento de azúcar y para la construcción de 12.000 metros cuadrados que aumentarán el espacio de patios de los contenedores”, agregó González.

Al finalizar el presente año, el Puerto de Buenaventura espera tener una cifra superior a los 12 millones de toneladas.