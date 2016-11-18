Continúa el trancón y los trabajos en la Vía a Buenaventura

Cali

Por eventos que se han presentado simultáneamente siguen las afectaciones en la movilidad, en la vía a Buenaventura.

El derrumbe que se presentó ayer en el kilómetro 52 no ha podido ser levantado. Además, en la noche hubo caída de árboles, se vararon algunos vehículos y hubo desprendimiento de tierra en el Túnel 1.

“Tenemos una situación de mantenimiento en los túneles 1 y 2. Se está haciendo una reparación en el concreto y esto ha afectado la movilidad. En el transcurso del día de hoy, en la medida en que el trancón nos lo permita, haremos una reparación intermedia para mejorar la movilidad”, dijo Wilder Quintero, gerente operativo de la Doble Calzada.

Según Quintero, el represamiento desde Buenaventura viene desde 8 kilómetros y se está presentado otro parecido desde Buga.

Se están dando pasos alternos cada hora, para que los vehículos puedan transitar, sin embargo la situación requiere paciencia ya que, el clima tampoco ha sido favorable para agilizar los trabajos.