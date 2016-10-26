Cali participa del V Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias

Cali

Cali se integrará hoy al V Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que realizará la Presidencia de la República, en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El evento, en la capital del Valle, se realiza con el propósito de mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a la amenaza por el desbordamiento del jarillón del río Cauca.

Es así como se simulará un desastre en la ciudad por terremoto y, posterior, una inundación por rompimiento del dique sobre este río.

El secretario para la Gestión del Riesgo de Emergencias de Cali Rodrigo Zamorano Sanclemente, dijo que se contará con la participación de todos los organismos de socorro de la ciudad y un guion a seguir, es decir, que se presentará el sismo, se activarán las alarmas y se convocará a los apoyos necesarios para atender la emergencia.

De esta manera, se convoca a toda la ciudadanía, instituciones educativas, comunidades agrupadas, sector privado, y demás, a participar de esta actividad que permite prepararse ante las eventualidades que se puedan presentar en la capital vallecaucana.

Simulacro por tsunami en Buenaventura

El evento, que durará seis horas, se iniciará a las diez de la mañana y contará con el apoyo del Gobierno Departamental, el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Defesan Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Cruz Roja.

En Buenaventura se han presentado algunos episodios de Tsunami, es por esto que se requiere estar alerta y preparar la comunidad para evitar futuras tragedias, además de medir la capacidad de reacción de los organismos de socorro.

Del simulacro se espera la participación de por lo menos 5 mil personas, dijo Héctor Fabio Montaño, director del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastre de Buenaventura.

Los frentes que cubrirá el ejercicio de prevención son: incendios, deslizamientos, accidentes y cierre de vías, colapso de estructuras y derrame de hidrocarburos. Para ello, se han identificado varios sitios de encuentro, entre ellos, el parque principal e instituciones educativas de Buenventura.