Hallan cuerpo sin vida de la modelo Lenny Liseth Angulo Garcés en aguas del pacífico

Valle del Cauca

Una embarcación civil que había sido contratada por la familia de Lenny Liseth Angulo Garcés, halló su cuerpo sin vida en aguas del Pacífico colombiano, en cercanías al lugar donde el pasado jueves 13 de octubre a las cinco de la tarde se había denunciado su desaparición.

La embarcación visualizó el cuerpo a unos dos kilómetros de donde había sido vista por última vez, fue en el sector conocido como playa “Juan de Dios” cerca a Bahía Málaga, se dio aviso a los guardacostas y ellos rescataron el cuerpo que fue entregado a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI, quienes adelantan los procedimientos judiciales correspondientes, para corroborar la identidad de la mujer.

Según lo explica el Capitán de Fragata Pedro Prada, cuando una persona se ahoga en esta zona, al hundirse, las fuertes corrientes lo pueden llevar sin rumbo fijo y solo queda esperar que el cuerpo flote para poder ser hallado.