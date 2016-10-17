Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 07:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Hallan cuerpo sin vida de la modelo Lenny Liseth Angulo Garcés en aguas del pacífico

La joven había desaparecido desde el 13 de octubre en el sector de La Barra

Archivo particular

Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Valle del Cauca

Una embarcación civil que había sido contratada por la familia de Lenny Liseth Angulo Garcés, halló su cuerpo sin vida en aguas del Pacífico colombiano, en cercanías al lugar donde el pasado jueves 13 de octubre a las cinco de la tarde se había denunciado su desaparición.

La embarcación visualizó el cuerpo a unos dos kilómetros de donde había sido vista por última vez, fue en el sector conocido como playa “Juan de Dios” cerca a Bahía Málaga, se dio aviso a los guardacostas y ellos rescataron el cuerpo que fue entregado a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI, quienes adelantan los procedimientos judiciales correspondientes, para corroborar la identidad de la mujer.

Según lo explica el Capitán de Fragata Pedro Prada, cuando una persona se ahoga en esta zona, al hundirse, las fuertes corrientes lo pueden llevar sin rumbo fijo y solo queda esperar que el cuerpo flote para poder ser hallado. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir