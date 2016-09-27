El miedo se apodera de los pescadores de Buenaventura

Cali

La muerte de Enrique Vivero Caicedo, un pescador que se encontraba desaparecido desde hacía varios días, aumentó no solo la preocupación sino el miedo entre quienes viven de esta actividad en Buenaventura.

El cuerpo de la víctima fue hallado con varios disparos en inmediaciones al Río Dagua al lado de su lancha y de la pesca que había logrado antes de ser asesinado, confirmaron las autoridades.

El comandante de la policía en Buenaventura, Marcelo Russi, dijo que se desconoce hasta el momento las causas del crimen aunque por el momento se descarta el hurto.

Por su parte, Manuel Bedoya, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Colombia denunció que la inseguridad sigue aumentando en aguas del pacífico especialmente en inmediaciones a Buenaventura.

Además, afirmó que a más de 15 pescadores les han robado sus motores. En los últimos cinco años 10 trabajadores dedicados a la pesca artesanal han sido asesinados. La mayoría de ellos dedicados a la actividad, añadió el directivo.