Santos celebra llegada de emisiones en FM de Caracol Radio Barranquilla

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El presidente de la República Juan Manuel Santos, saludó a Barranquilla en su paso a la banda FM y aseguró que este tipo de acontecimientos contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la calidad periodística.

“No todos los días se inauguran medios de comunicación, es importante para el desarrollo que la ciudad, ello contribuye que esta esté bien informada y que bueno que haya sido por Barranquilla, una ciudad que avanza cada día”, dijo el presidente en diálogo con Barranquilla Hoy por Hoy

“Barranquilla tiene de todo, pero sobre todo una gente maravillosa”, puntualizó el mandatario.

El mandatario colombiano se refirió al tema de la paz y dijo que el país debe decirle ‘SÏ’ a la paz por muchos motivos, pero que el más sencillo es que cualquier sociedad será mejor si vive tranquila y libre de conflictos.

Dijo que con la desaparición de las Farc avanzaremos en materia de desarrollo así como quitarnos el freno que nos impide vivir en paz.