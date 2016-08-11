Le llegó el turno a Electricaribe; los barranquilleros reclaman un mejor servicio

Barranquilla

En Barranquilla sectores políticos miden fuerza hoy, en la marcha convocada contra la empresa Electricaribe. Entre tanto, se conoció que la reunión que estaba prevista con los gobernadores para este viernes, habría sido cancelada.

La convocatoria liderada por el partido conservador, contará con la presencia de varios parlamentarios de otros sectores políticos, lo que se convierte en un termómetro del malestar que existe en la región por las deficiencias en el servicio.

Lo que se propone al gobierno es una intervención de la empresa, aseguró David Barguil, parlamentario que convoca la marcha.

Entre tanto se conoció que el ministro de Minas y Energía, Germán Arce habría cancelado la reunión con los gobernadores de la costa, en la que los mandatarios solicitarían que se presente el plan del gobierno para hacer frente a la crisis que se tiene con el servicio de energía.

La jornada se iniciará a las 4:00 p.m., de este jueves en el parque de la iglesia Inmaculada Concepción al norte de la ciudad y llegará a la Superintendencia de Servicios Públicos ubicada en la calle 75 con carrera 59